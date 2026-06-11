Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 5 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 06 de 2026
06:28 a. m.
06:28 a. m.
- En Usme, una mujer denuncia que integrantes de una banda criminal le mutilaron una de sus extremidades para obligarla a desalojar el lugar donde vivía.
- El Congreso de Paraguay aplazó el debate en el que se decidiría si aceptar o no la renuncia del presidente Santiago Peña. La oposición pide juicio político.
- El celular de Deicy Jiménez está en poder de la Fiscalía, luego de que la Corte Suprema ordenara la extracción forense del dispositivo para recopilar información relacionada al caso que salpica a Gustavo Petro.