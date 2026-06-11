Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 5 de noviembre de 2026

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noviembre 06 de 2026
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  • El celular de Deicy Jiménez está en poder de la Fiscalía, luego de que la Corte Suprema ordenara la extracción forense del dispositivo para recopilar información relacionada al caso que salpica a Gustavo Petro.
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