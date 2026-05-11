Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 5 de noviembre de 2026

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noviembre 05 de 2026
12:02 p. m.
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  • Intensa búsqueda de una niña de cinco años que fue arrastrada por el arroyo Salao, en Soledad, Atlántico. La pequeña iba en compañía de su abuelo y su hermana y quien fue rescatada con vida, pero él no corrió la misma suerte.
  • Durante un operativo para rescatar a una menor de 15 años, que habría sido reclutada por el Clan del Golfo, encontraron a otro menor de edad.
  • En audiencia de los ‘PPP’, que habrían cometido varios delitos durante las protestas en Bogotá, les quitaron el delito de terrorismo tras un preacuerdo con la Fiscalía.
  • Cayeron ‘Los Delfines’, una red señalada de explotar sexualmente a niñas de 14 y 15 años en Bogotá. Cuatro personas fueron capturadas y enviadas a la cárcel.
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