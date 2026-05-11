Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 5 de noviembre de 2026

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El delantero de 41 años hizo parte de la Selección Colombia entre 2005 y 2011 logrando el título del Sudamericano Sub-20, en el que además, fue goleador.