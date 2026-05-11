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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 5 de noviembre de 2026

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noviembre 05 de 2026
05:04 p. m.
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  • El presidente de Paraguay Santiago Peña presentó su renuncia en medio de la crisis desatada por la intervención y cierre de Ueno Bank, que afecta a casi la mitad de la población del país y que abrió un frente de inestabilidad política.
  • Tras el video revelado por Deicy Jiménez, la mujer que afirma que supuestamente el expresidente Gustavo Petro le pagó con contratos estatales favores sexuales, la Corte Suprema de Justicia ordenó una investigación en la secretaría del Senado.
  • La Fiscalía recibió el celular de Deicy Jiménez para realizar la extracción forense en la investigación que salpica al expresidente Gustavo Petro. El director del Dapre fue citado para que presente pruebas de la supuesta contratación irregular de al menos 48 mujeres en la anterior administración.
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