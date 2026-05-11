Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 5 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 05 de 2026
08:15 p. m.
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- El celular de Deicy Jiménez ya está en poder de la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia ordenó la extracción forense de su contenido.
- El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, investigado por el entramado de corrupción en la UNGRD.
- La gran fiesta del ciclismo se tomó Medellín con el lanzamiento del Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027. Una carrera de categoría 2.1 que se llevará a cabo entre el 26 y el 31 de enero.