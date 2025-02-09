CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 1 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 02 de 2025
06:56 a. m.
  • Murió ahogada, eso dice el informe preliminar de la Fiscalía sobre las causas del fallecimiento de la niña Valeria Afanador. El reporte indica además que no presentaba signos de violencia.
  • El gobierno presentó una nueva reforma tributaria. El proyecto de ley plantea aumentos en el impuesto del IVA. Gasolina y ACPM pasarían del 5% al 19% de forma gradual. El impacto será además para la venta de vehículos híbridos, cirugías estéticas, ganancias ocasionales, entre otras.
  • Fuerte terremoto de magnitud 6 que sacudió el nororiente de Afganistán. Los primeros informes de las autoridades hablan de al menos 812 personas fallecidas y 2.800 heridos.
