Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 17 de 2026
- En la reunión de la mesa de concertación laboral la que una mayoría respaldó mantener el incremento del salario mínimo, es decir el aumento del 23.7%. El ministro de Hacienda dijo que trabajan en la respuesta que entregarán al Consejo de Estado sobre los aspectos que tuvo en cuenta el Gobierno para el incremento.
- Tiroteo en medio de un partido de Hockey en Estados Unidos. Según las autoridades, un hombre atacó con arma de fuego a su esposa y a su hija quienes sufrieron heridas mortales. Minutos después se quitó la vida.
- Por varias horas comunidades indígenas obligaron a funcionarios de varias entidades a permanecer encerrados en sus oficinas. Los trabajadores dicen que se sintieron secuestrados.
- La emergencia por lluvias en Córdoba ya completa más de dos semanas. Además de las miles de familias damnificadas, hay otra preocupación, el comercio de la región.