CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
12:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • En la reunión de la mesa de concertación laboral la que una mayoría respaldó mantener el incremento del salario mínimo, es decir el aumento del 23.7%. El ministro de Hacienda dijo que trabajan en la respuesta que entregarán al Consejo de Estado sobre los aspectos que tuvo en cuenta el Gobierno para el incremento.
  • Tiroteo en medio de un partido de Hockey en Estados Unidos. Según las autoridades, un hombre atacó con arma de fuego a su esposa y a su hija quienes sufrieron heridas mortales. Minutos después se quitó la vida.
  • Por varias horas comunidades indígenas obligaron a funcionarios de varias entidades a permanecer encerrados en sus oficinas. Los trabajadores dicen que se sintieron secuestrados.
  • La emergencia por lluvias en Córdoba ya completa más de dos semanas. Además de las miles de familias damnificadas, hay otra preocupación, el comercio de la región.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Otras Noticias

España

Reanudan el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

La empresa estatal Renfe informó que los trenes hacia Sevilla, Cádiz, Granada, Almería y Huelva ya están operativos.

La casa de los famosos

Ya hay fecha y hora de ingreso de los nuevos participantes de la Casa de los Famosos

Lady Noriega y Juancho Arango ya tienen fecha de ingreso a la Casa de los Famosos Colombia. No se lo pierda.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

EPS

Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver