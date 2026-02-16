CANAL RCN

Salario mínimo

Fenalco advierte sobre los riesgos de mantener un aumento del 23,7% en el salario mínimo: podrían perderse 700.000 empleos

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, para el 93% de las empresas no es sostenible el aumento propuesto por el Gobierno en 2026.

Radamel Falcao García

Entre familia, amigos y lágrimas: así celebró el ‘Tigre’ Falcao sus 40 años

Falcao García celebró junto a sus seres queridos en Bogotá su cumpleaños número 40. Así fue parte de la reunión privada.

Artistas

Murió un querido actor de cine y televisión: esto salió a la luz

EPS

Exgerente de Emssanar habría permitido usar recursos de la salud para saldar millonaria condena

Dólar

El precio del dólar en Colombia tuvo un nuevo giro en el cierre de hoy 16 de febrero de 2026: así se cotizó