Así reaccionaron el presidente Petro y el ministro de Salud a la muerte del pequeño Kevin

Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años, quien padecía de hemofilia y falleció el pasado 13 de febrero.

Su familia denuncia que durante dos meses estuvo esperando que la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, le diera sus medicamentos. Se cayó de su bicicleta, por su enfermedad y sin medicinas, sangró sin control. Inicialmente fue atendido en Palestina, Huila, luego en Pitalito y tras buscar un hospital de alta complejidad, llegó a Bogotá, pero ya era tarde.

El mandatario colombiano aseguró que hay que prevenir y en primer lugar para ello está la familia: “El esfuerzo está en prevenir, ¿quiénes son las instituciones que deben prevenir?, pues en primer lugar obviamente la familia, si se educa más pues se está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tienen menos riesgos, es un tema de prevención”, afirmó.

Agregó que la situación hay que investigarla porque habría dos agravantes, "que no había tomado el medicamento y el que se monta en una bicicleta y se cae". Además indicó que el menor recibió medicamentos en diciembre.

“Dicen que hasta el 12 de diciembre recibió la medicina, es una medicina específica, la entregó la Nueva EPS. La Nueva EPS, esto hay que investigarlo, afirma que fue traslado por su familia del Huila hacia Santander, se perdió la conexión y a su regreso al Huila tuvo el accidente".

Añadió que es materia de investigación si la pérdida de conexión fue la causante de que el menor no recibiera el medicamento.

“Esto es a investigar a fondo, ¿la causa por la cual no le dieron el medicamento es que se perdió su conexión? Hay que investigarlos porque si no es así hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces a entregar el medicamento”.

Minsalud también se refirió al fallecimiento de Kevin Acosta

En la Casa de Nariño, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló de la muerte del pequeño Kevin. Afirmó que es un caso desafortunado y que los niños que sufren hemofilia deben estar restringidos de algunas actividades.

“El caso de Kevin, desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneo encefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia, pues, tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”.