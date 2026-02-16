CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
09:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La muerte de Kevin Acosta, el pequeño de 7 años que padecía hemofilia y a quien le interrumpieron su tratamiento en los últimos meses. El niño estaba afiliado a la Nueva EPS.
  • Son más de 50.000 las familias damnificadas en Córdoba, en done además hay más de 100.000 empleos en riesgo.
  • Antioquia tamibién sigue en alerta por las intensas lluvias. Más de 35.000 personas resultaron afectadas este fin de semana en el Valle de Aburrá y Urabá.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 15 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 15 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 14 de febrero de 2026

Otras Noticias

Salario mínimo

Salario mínimo móvil: ¿en qué consiste la propuesta anunciada por Gustavo Petro?

¿Qué es el salario mínimo móvil del que habló Gustavo Petro? El mandatario se pronunció.

Boyacá Chicó

¡Otro técnico que pierde su cargo en la Liga BetPlay! La fecha 7 dejó la cuarta salida del torneo

Boyacá Chicó confirmó la salida de Flabio Torres tras la fecha 7 de la Liga BetPlay. Ya son cuatro técnicos que dejan su cargo en el torneo.

Venezuela

Radical decisión de Delcy Rodríguez sacude al régimen: les puso punto final a varias entidades

Animales

Campesino rescató a una cría de venado que había quedado sola tras ataque de perros

Karol G

Con ostentosa fiesta: así fue la celebración de Karol G por su cumpleaños 35