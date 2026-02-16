Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 16 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 16 de 2026
09:05 a. m.
- La muerte de Kevin Acosta, el pequeño de 7 años que padecía hemofilia y a quien le interrumpieron su tratamiento en los últimos meses. El niño estaba afiliado a la Nueva EPS.
- Son más de 50.000 las familias damnificadas en Córdoba, en done además hay más de 100.000 empleos en riesgo.
- Antioquia tamibién sigue en alerta por las intensas lluvias. Más de 35.000 personas resultaron afectadas este fin de semana en el Valle de Aburrá y Urabá.