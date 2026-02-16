CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
08:39 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • El incremento del salario mínimo se mantendrá en 23 %. Empresarios, Gobierno y centrales obreras se reunieron y coincidieron en que el salario de 2 millones de pesos debe continuar.
  • La Contraloría le puso la lupa al decreto de emergencia del Gobierno y dice que sí hay plata para atender la emergencia en Córdoba.
  • Decenas de personas permanecieron por más de seis horas encerradas contra su voluntad en las oficinas del CAN en Bogotá. Comunidades indígenas del Cauca protagonizaron las agresiones contra los funcionarios.
  • Cattaleya tiene tan solo dos semanas de vida y ya es víctima de la crisis en el sistema de salud. Desde Buenaventura su mamá clama para que sea trasladada de urgencia a Cali y reciba un tratamiento especializado.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 16 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 15 de febrero de 2026

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de febrero de 2026

¡Se revelaron los primeros ganadores de esta semana tras el sorteo del Super Astro Luna del 16 de febrero! Descubra el resultado exacto aquí.

Indígenas

Funcionarios denunciaron que estuvieron “secuestrados” por horas en el CAN tras protesta indígena: ¿qué pasó?

Trabajadores aseguran que no pudieron salir de sus oficinas y que incluso hubo agresiones.

Benfica

Benfica vs. Real Madrid, playoffs de la Champions League: fecha, hora y canal para ver

La casa de los famosos

El Jefe tomó decisión tras escándalo entre Juanda Caribe y Alexa Torres en la Casa de los Famosos

Estados Unidos

VIDEO | Se registró balacera en pleno partido de hockey en Rhode Island: hay muertos y heridos