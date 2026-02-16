Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 16 de febrero de 2026
febrero 16 de 2026
- El incremento del salario mínimo se mantendrá en 23 %. Empresarios, Gobierno y centrales obreras se reunieron y coincidieron en que el salario de 2 millones de pesos debe continuar.
- La Contraloría le puso la lupa al decreto de emergencia del Gobierno y dice que sí hay plata para atender la emergencia en Córdoba.
- Decenas de personas permanecieron por más de seis horas encerradas contra su voluntad en las oficinas del CAN en Bogotá. Comunidades indígenas del Cauca protagonizaron las agresiones contra los funcionarios.
- Cattaleya tiene tan solo dos semanas de vida y ya es víctima de la crisis en el sistema de salud. Desde Buenaventura su mamá clama para que sea trasladada de urgencia a Cali y reciba un tratamiento especializado.