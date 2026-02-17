CANAL RCN
Internacional

Reanudan el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz

La empresa estatal Renfe informó que los trenes hacia Sevilla, Cádiz, Granada, Almería y Huelva ya están operativos.

Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

febrero 17 de 2026
06:38 a. m.
La línea de tren de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía volvió a operar este martes, un mes después de la colisión que dejó 46 muertos en la localidad cordobesa de Adamuz.

RELACIONADO

El accidente, ocurrido el 18 de enero, obligó a suspender el servicio mientras se desarrollaban las investigaciones y se retiraban los restos de los convoyes siniestrados.

Retrasos por las tormentas y trabajos de reparación

El ministro de Transportes, Óscar Puente, había anunciado que la reapertura estaba prevista para principios de febrero, pero las fuertes tormentas que azotaron Andalucía retrasaron las labores.

RELACIONADO

La empresa estatal Renfe informó que los trenes hacia Sevilla, Cádiz, Granada, Almería y Huelva ya están operativos, aunque el servicio completo hasta Málaga se retomará a principios de marzo debido a la reparación de un muro de contención a cargo de Adif.

Un golpe a la seguridad ferroviaria en España

El accidente de Adamuz se produjo cuando un tren de la empresa privada Iryo descarriló y chocó contra un convoy de Renfe que se dirigía a Huelva. Un informe preliminar apunta a una fractura en la vía como posible causa.

RELACIONADO

El siniestro, seguido de otro accidente mortal cerca de Barcelona, ha reavivado las dudas sobre la seguridad del transporte ferroviario en España, cuya red de alta velocidad es la segunda más extensa del mundo después de la de China y un símbolo de orgullo nacional desde la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992.

