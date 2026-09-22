Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 21 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 22 de 2026
07:02 a. m.
07:02 a. m.
- Sigue la emergencia por incendios en el país. En Villa de Leyva el fuego ya ha destruido más de 300 hectáreas, mientras que las autoridades esperan más apoyo aéreo para controlar las llamas.
- Este 22 de septiembre inicia una nueva fase de racionamiento de agua en las comunas 1, 3, 4, 8 y 9 de Medellín.
- El vicepresidente José Manuel Restrepo está en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Confirmó que su agenda estará enfocada en iniciar nuevas relaciones económicas con empresas estadounidenses.