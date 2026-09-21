Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 21 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 21 de 2026
08:56 p. m.
08:56 p. m.
- En un operativo de la Policía habría caído José Luis Pérez, alias Cholo, segundo al mando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
- Disidencias de las Farc mataron a Mónica, una menor de 13 años que había sido reclutada en Tibú, Norte de Santander. Ahora, su papá está siendo amenazado.
- Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, respondió a los cuestionamientos que hay desde el Congreso sobre su funcionamiento y la forma de manejar el dinero.