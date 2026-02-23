Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 23 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 23 de 2026
- La mayoría de las capturas en Bogotá se realizan en flagrancia, pero muchos detenidos recuperan libertad por decisión de fiscales y jueces. ¿Qué pasa con estos casos? ¿Crece la impunidad?
- Crece el escándalo por presunta corrupción en Findeter. La Corte Suprema citó con urgencia a Sergio Mesa, exasesor de la senadora Berenice Bedoya, para ampliar la denuncia sobre un presunto intercambio de apoyos legislativos por contratos y cargos públicos.
- Sigue la alerta por pacientes que no reciben sus medicamentos a tiempo en Colombia. En Cali, Sebastián, un joven con tres enfermedades huérfanas, está en riesgo por la suspensión de su tratamiento.
- Capturan en Cali a dos hombres que intentaban reclutar a dos menores para llevarlas a Cauca. El aviso oportuno de una de las niñas frustró el hecho.
- Noticias RCN, El Tiempo, La Fm Y City TV realizaron El Debate de la Gente, donde las cabezas de lista al Senado confrontaron sus propuestas en temas clave para el país. Un espacio decisivo para elegir bien porque el Congreso también nos importa.