Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 25 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 26 de 2025
12:27 a. m.
  • Buses de transporte público dejaron de salir en Cúcuta por amenazas en su contra.
  • Peleas internas en el Pacto Histórico calientan el ambiente político.
  • Exclusiva | Revelador testimonio de María Alejandra Benavides, testigo clave en caso UNGRD.
  • Expiden circular roja de Interpol contra César Manrique, ficha clave en el escándalo de la UNGRD.
