Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 25 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 26 de 2025
12:27 a. m.
- Buses de transporte público dejaron de salir en Cúcuta por amenazas en su contra.
- Peleas internas en el Pacto Histórico calientan el ambiente político.
- Exclusiva | Revelador testimonio de María Alejandra Benavides, testigo clave en caso UNGRD.
- Expiden circular roja de Interpol contra César Manrique, ficha clave en el escándalo de la UNGRD.