Delincuente se hizo pasar por indígena para salir de prisión y terminó capturado en Panamá

La historia de alias Dimax comenzó con una condena de más de 38 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Sin embargo, mientras cumplía esa sentencia, habría encontrado una manera de salir de la cárcel y terminar en un resguardo indígena del Valle del Cauca.

Se trata de Juan Carlos Vacca Castillo, señalado cabecilla de una estructura delincuencial, quien ahora enfrenta un nuevo proceso judicial luego de ser ubicado en Panamá y expulsado de ese país.

¿Cómo habría conseguido salir de la cárcel?

Según la investigación, en septiembre de 2024 habría obtenido certificaciones étnicas para presentarse como integrante de una comunidad ancestral.

Con esos documentos, presuntamente consiguió que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hasta el resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en el municipio de Florida.

Aunque debía continuar cumpliendo su condena en ese lugar, alias Dimax habría escapado del resguardo y evadido nuevamente a las autoridades.

Lo encontraron en Panamá y fue expulsado a Colombia

La búsqueda terminó el pasado 9 de septiembre, cuando fue ubicado en Panamá gracias a una notificación roja de Interpol, mecanismo de cooperación internacional utilizado para localizar a personas requeridas por las autoridades.

Posteriormente, el 29 de octubre, fue expulsado de ese país y regresó a Colombia. A su llegada, las autoridades hicieron efectiva una nueva orden de captura en su contra.

Fue judicializado por fuga de presos

Un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó ante un juez en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos. Sin embargo, el procesado no aceptó el cargo.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez promiscuo de Florida, Valle del Cauca, le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Además, quedó a disposición de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el propósito de garantizar que continúe cumpliendo la condena de más de 38 años que ya le había sido impuesta.