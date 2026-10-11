Maluma anunció nueva fecha en Bogotá tras agotar tres conciertos en tiempo récord

Maluma sigue demostrando el cariño que le tienen sus seguidores en Bogotá. El cantante colombiano logró agotar las entradas de tres conciertos en la capital, cada uno en menos de dos horas, y anunció una cuarta presentación para el 9 de febrero de 2027, como parte de su gira Loco X Volver World Tour 2027.

La respuesta del público superó las expectativas. El lunes 9 de noviembre, cuando comenzó la preventa a las 10:00 de la mañana, más de 40.000 personas ingresaron a la fila virtual de TuBoleta buscando asegurar sus entradas.

Inicialmente, el artista tenía programado un concierto para el 5 de febrero. Sin embargo, la alta demanda llevó a los organizadores a abrir funciones adicionales.

¿Cuándo será la cuarta fecha de Maluma en Bogotá?

Tras agotarse las presentaciones del 5, 6 y 7 de febrero, los organizadores anunciaron un nuevo concierto para el martes 9 de febrero de 2027.

Las cuatro presentaciones tendrán lugar en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario anteriormente conocido como Movistar Arena.

Los interesados en conseguir boletas para la nueva fecha podrán consultar los canales oficiales de TuBoleta y la página maluma.online, donde se publican las novedades de la gira.

Así será la nueva gira mundial de Maluma en 2027

Bogotá será el punto de partida del Loco X Volver World Tour 2027, una gira que llevará al cantante por más de 60 ciudades de América, Europa y África entre 2027 y 2028.

El espectáculo combinará canciones de su séptimo álbum de estudio, Loco X Volver, con los éxitos que han marcado su carrera.

Después de Bogotá, el artista continuará su recorrido en Buenos Aires, Argentina, con conciertos programados para el 19 y 20 de febrero.