Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 11 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 12 de 2025
06:55 a. m.
- Un muerto y un herido dejó una explosión en el sector de El Tintal, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.
- Falleció Karol, la niña de 15 años que junto a su hermano de 7 resultó gravemente herida tras ser atropellada por un taxista borracho en el sur de Bogotá.
- Conmovedora entrevista con don Jaime Alberto, padre de Jaime Esteban, el joven universitario asesinado en Bogotá la noche de Halloween. Con la voz entrecortada y el corazón destrozado, le contó a Noticias RCN que le cuesta asimilar la ausencia de su hijo.
- Allanan una de las viviendas del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.