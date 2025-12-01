CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 11 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
06:55 a. m.
  • Un muerto y un herido dejó una explosión en el sector de El Tintal, en la localidad de Kennedy, sur de Bogotá.
  • Falleció Karol, la niña de 15 años que junto a su hermano de 7 resultó gravemente herida tras ser atropellada por un taxista borracho en el sur de Bogotá.
  • Conmovedora entrevista con don Jaime Alberto, padre de Jaime Esteban, el joven universitario asesinado en Bogotá la noche de Halloween. Con la voz entrecortada y el corazón destrozado, le contó a Noticias RCN que le cuesta asimilar la ausencia de su hijo.
  • Allanan una de las viviendas del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia.
Trabajo

En esto quedaría el salario mínimo de 2026 de acuerdo a la última cifra del IPC entregada por Dane

Las cifras sobre el salario mínimo se empiezan a mover de cara al siguiente año.

Liga BetPlay

¿Quiénes clasificarán a cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha, según la IA?

América, Alianza, Santa Fe y Águilas Doradas pelearán en la última fecha por dos puestos en cuadrangulares. Este es el pronóstico.

Bogotá

Murió hombre que en aparente estado de embriaguez fue linchado luego de atropellar motociclistas en Bogotá

Cuidado personal

Riesgos de la luz azul en los ojos: así podría proteger su vista del daño

Estados Unidos

Rusia acusa a EE. UU. de destruir barcos "sin juicio ni investigación" en el Caribe