Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 07 de 2025
09:05 p. m.
  • En las últimas horas, el gimnasta colombiano Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos durante un atentado registrado en Cúcuta.
  • Capturan a alias ‘El Flaco’, líder de Los Cabuyos y presunto responsable del desplazamiento en Antioquia.
  • Cali, Medellín, Villa de Leyva y Cartagena celebraron el Día de las Velitas y compartieron detalles de cómo viven esta tradición.
Otras Noticias

Quemados con pólvora

¿Qué debe hacer en caso de sufrir una quemadura con velas, pólvora o líquidos calientes?

Expertos recomiendan evitar colocar café, aceites y crema dental en heridas abiertas.

Venezuela

Presidente Petro denunció que hallazgo de cuerpos en playa de La Guajira podrían ser víctimas de bombardeos

El jefe de Estado exigió una investigación sobre estas muertes, así como su debida identificación por Medicina Legal.

Copa Libertadores

¿Cuánto dinero ganaron los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana?

Venezuela

María Corina Machado invitó especialmente a cuatro personas para recibir su Nobel de Paz: ¿Quiénes son?

Soacha

Crecimiento sin control: La lupa del nuevo observatorio de Soacha frente a la crisis de la informalidad