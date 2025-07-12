Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 07 de 2025
- En las últimas horas, el gimnasta colombiano Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos durante un atentado registrado en Cúcuta.
- Capturan a alias ‘El Flaco’, líder de Los Cabuyos y presunto responsable del desplazamiento en Antioquia.
- Cali, Medellín, Villa de Leyva y Cartagena celebraron el Día de las Velitas y compartieron detalles de cómo viven esta tradición.