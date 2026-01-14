CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 13 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
06:55 a. m.
  • Un niño de 11 años murió en medio de un atentado que, al parecer, iba dirigido contra el padre del menor, quien es el director de la cárcel de Neiva.
  • Las exequias del cantante Yeison Jiménez se realizaron en medio de un acto privado. Familiares y amigos cercanos acompañaron el cuerpo del artista de música popular hasta Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá.
  • Algunos incrementos que llegan con el inicio de año, por ejemplo, el alza en la cuota de administración que ya hicieron algunos conjuntos y edificios residenciales y a partir del miércoles el pasaje de Transmilenio costará 3.550 pesos.
