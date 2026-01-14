Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 14 de 2026
08:54 p. m.
08:54 p. m.
- Homenaje en el Movistar Arena a Yeison Uribe. Miles de seguidores y cantantes del género popular se reunieron para darle el último adiós al 'aventurero'.
- Ofreció perdón alias Gabriela, vinculada al magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagaría 21 años de cárcel.
- Nuevo remezón podría venirse en el gobierno Petro. Con la reciente renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre, para asumir en el Fondo de Adaptación, también se ha conocido la posible salida de otros altos funcionarios.
- Son casi 5.000 millones de dólares de bonos de deuda que emitió el Gobierno a comienzos de esta semana, es la emisión más grande en la historia, los intereses duplican la época de pandemia, cuando el mundo afrontaba una profunda crisis. Esto implica que el próximo Gobierno deberá asumir el pago de esos compromisos.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. Estas declaraciones se dan un día antes del encuentro que el mandatario sostendrá con María Corina Machado.