CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
08:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Homenaje en el Movistar Arena a Yeison Uribe. Miles de seguidores y cantantes del género popular se reunieron para darle el último adiós al 'aventurero'.
  • Ofreció perdón alias Gabriela, vinculada al magnicidio del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay. Ya firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagaría 21 años de cárcel.
  • Nuevo remezón podría venirse en el gobierno Petro. Con la reciente renuncia de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre, para asumir en el Fondo de Adaptación, también se ha conocido la posible salida de otros altos funcionarios.
  • Son casi 5.000 millones de dólares de bonos de deuda que emitió el Gobierno a comienzos de esta semana, es la emisión más grande en la historia, los intereses duplican la época de pandemia, cuando el mundo afrontaba una profunda crisis. Esto implica que el próximo Gobierno deberá asumir el pago de esos compromisos.
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sostuvo una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. Estas declaraciones se dan un día antes del encuentro que el mandatario sostendrá con María Corina Machado.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 14 de enero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 13 de enero de 2026

Otras Noticias

Venezuela

Esta es la absurda respuesta del régimen de por qué Delcy Rodríguez no se reúne con Trump en EE. UU.

En medio de las negociaciones para la transición política en Venezuela, Jorge Rodríguez dio a conocer la razón por la que la presidenta interina no puede viajar a Estados Unidos.

Risaralda

Frustran intento de fleteo en Dosquebradas: un capturado y un prófugo

Durante el hecho se produjo un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas, sin que se registraran personas lesionadas por arma de fuego.

La casa de los famosos

Polémica actividad: así fue el discutido juicio en La Casa de los Famosos Colombia

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 14 de enero de 2026

Millonarios

Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios