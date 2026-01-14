CANAL RCN
Economía

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 14 de enero de 2026

Consulta los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles 14 de enero de 2026 y revisa si tu número fue uno de los ganadores.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 14 de enero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

enero 14 de 2026
11:00 p. m.
Este miércoles 14 de enero de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las tradicionales loterías de Manizales, del Valle y del Meta, uno de los eventos más esperados por los apostadores colombianos que buscan cambiar su suerte con combinaciones y billetes con premio mayor.

Varios jugadores aguardaron los números ganadores, cuyos resultados ya están disponibles para que cada quien revise sus boletos y revise si fue uno de los afortunados.

Resultados de la Lotería de Manizales 14 de enero de 2026

En el sorteo correspondiente a la Lotería de Manizales del miércoles 14 de enero de 2026, los números ganadores del premio mayor fueron: 6379, serie 023.

La Lotería de Manizales se juega cada miércoles por la noche (11:00 p.m.) y su plan de premios incluye varias categorías que recompensan distintos rangos de aciertos, desde las cuatro cifras completas hasta combinaciones parciales que también generan pagos al instante.

Resultados de la Lotería del Valle y Lotería de Meta

En el mismo orden de sorteos, la Lotería del Valle dejó como número ganador del premio mayor del 14 de enero de 2026 la combinación 2088, serie 085, con un premio principal que suele atraer la atención de apostadores en todo el país por su alto monto.

Por otro lado, en el sorteo de la Lotería del Meta, el número que quedó en el primer lugar del premio mayor fue 5331, serie 068, cerrando así una jornada en la que estos juegos de azar repartieron millones de pesos entre quienes jugaron con fe y paciencia.

Como siempre, se recomienda a los apostadores verificar sus boletos con calma y en los puntos oficiales autorizados, presentando la boleta original en caso de resultar ganador.

Además, es importante tener en cuenta los plazos para reclamar los premios y asegurar el cobro en tiempo y forma. ¡Revisa tus números y mucha suerte!

