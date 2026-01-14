Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 14 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 14 de 2026
05:07 p. m.
05:07 p. m.
Noticias RCN
Luis Alfonso anunció un gesto solidario con los trabajadores de Yeison Jiménez durante el homenaje en Bogotá, una decisión que conmovió al gremio de la música popular.
Las autoridades investigan si la denuncia interpuesta en 2023 por Renato Solano tiene relación con el ataque ocurrido este martes 13 de enero.