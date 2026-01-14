CANAL RCN
Colombia

Frustran intento de fleteo en Dosquebradas: un capturado y un prófugo

Durante el hecho se produjo un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas, sin que se registraran personas lesionadas por arma de fuego.

Fotos: Suministradas

Noticias RCN

enero 14 de 2026
09:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional informó que en el sector de La Mariana, en Dosquebradas, Risaralda, fue frustrado un intento de hurto bajo la modalidad de fletero contra un ciudadano que acababa de retirar cinco millones de pesos de una entidad bancaria. La acción fue posible gracias a la reacción del esquema de seguridad del alcalde del municipio.

Un cambiazo frustrado: víctima descubrió al ladrón en pleno retiro de dinero en San Gil
RELACIONADO

Un cambiazo frustrado: víctima descubrió al ladrón en pleno retiro de dinero en San Gil

Intercambio de disparos y captura

Durante el hecho se produjo un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas, sin que se registraran personas lesionadas por arma de fuego. Uno de los implicados fue capturado en el lugar, mientras que otro logró huir y es buscado por las autoridades.

Motocicleta incinerada por la comunidad

En el operativo se incautó un arma de fuego y la motocicleta utilizada en el intento de hurto fue incinerada por la comunidad. La Policía mantiene el despliegue de búsqueda para dar con el paradero del segundo sospechoso.

Revelan parte médico del subdirector de la cárcel del distrito judicial de Neiva tras atentado
RELACIONADO

Revelan parte médico del subdirector de la cárcel del distrito judicial de Neiva tras atentado

La información continúa en desarrollo mientras la Fiscalía asume las investigaciones correspondientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Petro confirma fecha para reunirse con Donald Trump en EE.UU.

Gobierno Nacional

Nuevo remezón en el gobierno Petro a menos de siete meses de terminar su mandato

Asesinatos en Colombia

Niño de 11 años asesinado a sangre fría junto a su padre cuando intentaba defenderlo

Otras Noticias

La casa de los famosos

Polémica actividad: así fue el discutido juicio en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes se enfrentaron en un polémico juicio en el que Yina Calderón participó.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 14 de enero de 2026

Consulta los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles 14 de enero de 2026 y revisa si tu número fue uno de los ganadores.

Irán

Trump dice que tomará medidas si Irán inicia ejecuciones de manifestantes

Millonarios

Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?