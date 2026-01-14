Frustran intento de fleteo en Dosquebradas: un capturado y un prófugo

La Policía Nacional informó que en el sector de La Mariana, en Dosquebradas, Risaralda, fue frustrado un intento de hurto bajo la modalidad de fletero contra un ciudadano que acababa de retirar cinco millones de pesos de una entidad bancaria. La acción fue posible gracias a la reacción del esquema de seguridad del alcalde del municipio.

Intercambio de disparos y captura

Durante el hecho se produjo un intercambio de disparos entre los presuntos delincuentes y los escoltas, sin que se registraran personas lesionadas por arma de fuego. Uno de los implicados fue capturado en el lugar, mientras que otro logró huir y es buscado por las autoridades.

Motocicleta incinerada por la comunidad

En el operativo se incautó un arma de fuego y la motocicleta utilizada en el intento de hurto fue incinerada por la comunidad. La Policía mantiene el despliegue de búsqueda para dar con el paradero del segundo sospechoso.

La información continúa en desarrollo mientras la Fiscalía asume las investigaciones correspondientes.