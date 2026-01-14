Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios

El regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano tuvo un capítulo inesperado este miércoles en La Bombonera.

En un duelo amistoso entre Boca Juniors y Millonarios, el delantero fue recibido con abucheos por parte de la afición local, marcando su reaparición tras varios meses de ausencia.

El encuentro correspondió a la Copa Miguel Ángel Russo, un partido conmemorativo en honor al entrenador argentino Miguel Ángel Russo, campeón e ídolo con ambos clubes, quien murió hace unos meses.

Así fue el partido entre Boca Juniors y Millonarios

En lo futbolístico, Boca Juniors fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso, imponiendo condiciones desde el inicio y generando varias opciones claras de gol.

Sin embargo, se encontró con una muralla bajo los tres palos: Guillermo De Amores, arquero de Millonarios, quien terminó siendo la gran figura de la noche.

El guardameta uruguayo respondió con solvencia y, en el tramo final del encuentro, se vistió de héroe al atajar un penalti que pudo haber inclinado la balanza a favor del conjunto xeneize.

Gracias a su actuación, el marcador se mantuvo igualado y el amistoso terminó sin goles, pese al dominio del equipo argentino.

El ingreso de Falcao y los abucheos en La Bombonera

Uno de los momentos más comentados del partido se dio al minuto 65, cuando Falcao García ingresó al terreno de juego para disputar sus primeros minutos con Millonarios tras seis meses sin equipo.

Aunque su retorno al FPC había generado ilusión entre los hinchas embajadores, en Buenos Aires el recibimiento fue muy distinto.

Desde las tribunas de La Bombonera se escucharon abucheos dirigidos al colombiano, una reacción que se explica por su pasado como referente de River Plate, eterno rival de Boca Juniors.

Pese a ello, Falcao sumó ritmo competitivo y dio un paso más en su proceso de adaptación. Millonarios, por su parte, sigue ajustando piezas de cara a los retos oficiales, con la certeza de que su máxima figura ya volvió a las canchas, incluso en escenarios tan exigentes como La Bombonera.