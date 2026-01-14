CANAL RCN
Deportes

Falcao García fue abucheado en La Bombonera en su regreso con Millonarios

Falcao García fue abucheado en La Bombonera durante su regreso con Millonarios, en un amistoso ante Boca Juniors por la Copa Miguel Ángel Russo.

Falcao García, abucheado en La Bombonera
Foto: Millos oficial

Noticias RCN

enero 14 de 2026
07:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El regreso de Radamel Falcao García al fútbol colombiano tuvo un capítulo inesperado este miércoles en La Bombonera.

Experimentado técnico del FPC confesó buscar a Falcao García antes de Millonarios
RELACIONADO

Experimentado técnico del FPC confesó buscar a Falcao García antes de Millonarios

En un duelo amistoso entre Boca Juniors y Millonarios, el delantero fue recibido con abucheos por parte de la afición local, marcando su reaparición tras varios meses de ausencia.

El encuentro correspondió a la Copa Miguel Ángel Russo, un partido conmemorativo en honor al entrenador argentino Miguel Ángel Russo, campeón e ídolo con ambos clubes, quien murió hace unos meses.

Así fue el partido entre Boca Juniors y Millonarios

En lo futbolístico, Boca Juniors fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso, imponiendo condiciones desde el inicio y generando varias opciones claras de gol.

DT de Santa Fe puso la cara y explicó por qué fichó a Edwin Mosquera, de Millonarios
RELACIONADO

DT de Santa Fe puso la cara y explicó por qué fichó a Edwin Mosquera, de Millonarios

Sin embargo, se encontró con una muralla bajo los tres palos: Guillermo De Amores, arquero de Millonarios, quien terminó siendo la gran figura de la noche.

El guardameta uruguayo respondió con solvencia y, en el tramo final del encuentro, se vistió de héroe al atajar un penalti que pudo haber inclinado la balanza a favor del conjunto xeneize.

Gracias a su actuación, el marcador se mantuvo igualado y el amistoso terminó sin goles, pese al dominio del equipo argentino.

El ingreso de Falcao y los abucheos en La Bombonera

Uno de los momentos más comentados del partido se dio al minuto 65, cuando Falcao García ingresó al terreno de juego para disputar sus primeros minutos con Millonarios tras seis meses sin equipo.

Así fue el primer partido de pretemporada de Millonarios: derrota ante River Plate
RELACIONADO

Así fue el primer partido de pretemporada de Millonarios: derrota ante River Plate

Aunque su retorno al FPC había generado ilusión entre los hinchas embajadores, en Buenos Aires el recibimiento fue muy distinto.

Desde las tribunas de La Bombonera se escucharon abucheos dirigidos al colombiano, una reacción que se explica por su pasado como referente de River Plate, eterno rival de Boca Juniors.

Pese a ello, Falcao sumó ritmo competitivo y dio un paso más en su proceso de adaptación. Millonarios, por su parte, sigue ajustando piezas de cara a los retos oficiales, con la certeza de que su máxima figura ya volvió a las canchas, incluso en escenarios tan exigentes como La Bombonera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Independiente Santa Fe

DT de Santa Fe puso la cara y explicó por qué fichó a Edwin Mosquera, de Millonarios

Atlético Nacional

¿Se cae el fichaje? Revelaron razones por las que Marino Hinestroza no ha firmado con Boca

Jhon Arias

Jhon Arias tiene todo encaminado para volver al fútbol brasileño: este equipo gestiona su paso

Otras Noticias

Inflación

Inflación 2026: así golpeará el costo de vida a la clase media este trimestre

Aunque las cifras oficiales indican que la inflación ha comenzado a ceder, la realidad en los hogares colombianos cuenta una historia diferente para el inicio de 2026.

Antártida

Tripulación del ARC Simón Bolívar se abastece de un tonelada y media de víveres frescos en Punta Arenas antes de zarpar a la Antártida

La tripulación realiza abastecimiento logístico estratégico con dieta hipercalórica para expedición al continente blanco, donde no hay posibilidad de reabastecimiento.

Yeison Jiménez

El número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería: impactante coincidencia

Estados Unidos

"Es una persona fantástica": así fue la conversación de Donald Trump con Delcy Rodríguez tras una llamada telefónica sobre Venezuela

Medicamentos

Pastillas para dormir: ¿cuáles son sus riesgos y efectos secundarios en el cuerpo?