Esta es la absurda respuesta del régimen de por qué Delcy Rodríguez no viaja a EE. UU.

Las sanciones que pesan sobre altos funcionarios del derrocado régimen de Nicolás Maduro se mantendrían intactas. En medio de las negociaciones entre el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez, uno de los alfiles del chavismo que se mantuvo por casi tres décadas, aún no queda claro cuál es su posición en el tablero que maneja Estados Unidos.

En las últimas horas, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que ella no viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump porque tiene su "pasaporte vencido".

El panorama en Venezuela cambió radicalmente luego de que fuerzas estadounidenses capturaran la madrugada del 3 de enero Nicolás Maduro y su esposa en medio de un bombardeo en Caracas. Rodríguez, como vicepresidenta, asumió funciones de forma temporal.

RELACIONADO Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

¿Qué pasaría si Delcy Rodríguez viajara a Estados Unidos?

En una corta declaración, Delcy Rodríguez anunció un "nuevo momento" en el país, a medida que avanzan excarcelaciones de presos políticos bajo una fuerte presión de Estados Unidos.

Rodríguez no respondió preguntas de los periodistas sobre un posible viaje a la vecina Colombia y, en especial, a Estados Unidos para reunirse con el propio Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela tras el ataque.

Saludó con la mano y desvió la pregunta, pero su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, dijo:

Su pasaporte está vencido.

La figura de los hermanos Rodríguez en el chavismo

Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, que concentran el poder de Venezuela, se presentaron en las últimas horas en la entrada del presidencial Palacio de Miraflores, en Caracas.

La presidenta interina había anunciado que enviaría una delegación a Estados Unidos como parte de un proceso exploratorio con vistas a reanudar las relaciones, rotas desde 2019.

Otrora vicepresidenta de Maduro, Rodríguez viajó en 2025 a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y a Surinam para la investidura de la presidenta Jennifer Geerlings-Simons, entre otras visitas oficiales internacionales.