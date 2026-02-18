CANAL RCN
¿Permiso laboral para imponerse la cruz hoy, Miércoles de Ceniza? Esto dice la ley

Miércoles de Ceniza 2026: conozca si su empresa debe darle permiso para ponerse la cruz, qué dice la ley colombiana y cuáles son sus derechos laborales.

Miércoles de Ceniza
febrero 18 de 2026
06:47 a. m.
El Miércoles de Ceniza 2026 cae este 18 de febrero y marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de reflexión que antecede a la Semana Santa.

Para muchos colombianos, no es solo un rito religioso, sino una pausa necesaria en medio de la rutina diaria. Por eso, cada año surge la misma pregunta: ¿el empleador está obligado a dar permiso para ponerse la cruz?

La respuesta corta es que no existe una norma que diga literalmente “día libre remunerado por Miércoles de Ceniza”.

En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo no contempla un permiso automático y pagado por celebraciones religiosas. Sin embargo, eso no significa que el tema quede en el aire.

Libertad religiosa: un derecho que también aplica en el trabajo

La Constitución garantiza la libertad de cultos y permite practicar la fe de forma individual o colectiva. A esto se suma la Ley 133 de 1994, que deja claro que ninguna persona puede ser impedida de realizar actos de oración o conmemorar sus festividades, salvo límites muy puntuales relacionados con orden público, seguridad o salud.

En el entorno laboral, esto se traduce en algo concreto, pues el empleador debe respetar las creencias del trabajador y evitar cualquier trato discriminatorio. Incluso, el Código Sustantivo del Trabajo señala como obligación especial del empleador proteger la dignidad personal y las convicciones religiosas.

En la práctica, esto quiere decir que sí puedes pedir permiso para asistir a la misa del Miércoles de Ceniza o para colocarte la cruz y llevarla durante tu jornada como expresión de fe.

¿Entonces me tienen que dar permiso en el trabajo?

No necesariamente. La empresa no está obligada a conceder un permiso remunerado, pero tampoco puede prohibir de forma arbitraria la manifestación visible de tu religión, como portar la cruz de ceniza, salvo que exista una razón objetiva (por ejemplo, normas de seguridad industrial).

Lo más recomendable es avisar con anticipación, hablar con tu jefe o con Recursos Humanos y, si es necesario, proponer alternativas como entrar un poco más tarde, recuperar horas o hacerlo fuera del horario laboral. Incluso, algunas compañías optan por llevar un sacerdote a sus instalaciones para no afectar la jornada.

