CANAL RCN
Colombia

Sindicatos se toman el Ministerio de Minas exigiendo garantías para el sector de biocombustibles

Las centrales obreras CGT, CTC y CUT iniciaron la toma del Ministerio de Minas y Energía y anunciaron que durante dos días no habrá actividades laborales en el sector.

Sindicatos se toman el Ministerio de Minas para exigir garantías al sector de biocombustibles
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
06:53 a. m.
Muy temprano en la mañana de este 18 de febrero, más de 200 líderes de organizaciones del sector cañero y de palma africana ingresaron al Ministerio de Minas y Energía y tomaron la sede para exigir al Gobierno garantías para la producción nacional de etanol y biodiésel.

La acción fue liderada por las centrales obreras Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que anunciaron que durante este miércoles 18 y jueves 19 no habrá actividades laborales en el sector como parte de la protesta.

La toma se desarrolla en la sede del Ministerio de Minas y Energía, donde los manifestantes aseguran que permanecerán hasta obtener respuestas claras sobre el futuro de la industria de biocombustibles.

¿Por qué sindicatos tomaron la sede del Ministerio de Minas y Energía en Bogotá?

El núcleo de la protesta gira en torno a la incertidumbre que enfrenta el sector del etanol y el biodiésel.

Los sindicatos sostienen que se requieren decisiones gubernamentales que brinden estabilidad a la producción local y que prioricen el abastecimiento interno frente a eventuales importaciones o cambios regulatorios.

Los líderes sindicales insisten en que las políticas energéticas deben garantizar condiciones que permitan la continuidad de las plantas productoras y la protección del empleo formal en las regiones donde operan.

Anuncian dos días de paro en el Ministerio de Minas

Las centrales obreras anunciaron que durante 48 horas no se desarrollarán actividades laborales.

La medida busca llamar la atención del Gobierno Nacional sobre la urgencia del diálogo.

La decisión de impedir el normal funcionamiento de la entidad genera preocupación por las posibles afectaciones administrativas y por el impacto simbólico de la protesta en una cartera clave para la política energética nacional.

Los sindicatos advierten que, sin garantías claras, el sector podría enfrentar dificultades que afectarían tanto la producción como el empleo.

