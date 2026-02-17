Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 17 de febrero de 2026
Noticias RCN
febrero 17 de 2026
- Pasarán los días y nos seguirá doliendo la muerte de Kevin, pero ¿saben qué nos duele más?, la indolencia de un Gobierno ante el sufrimiento de una madre que tuvo que enterrar a su pequeño de 7 años que murió por la falta de medicamentos. Y sí, que quede claro que Kevin falleció porque no recibió su tratamiento a tiempo para controlar la hemofilia.
- Un paciente que sufre hemofilia puede llevar una vida normal siempre y cuando tenga sus medicamentos al día, por eso toda la comunidad médica se unió para rechazar las declaraciones del presidente Petro y su ministro de Salud.
- Una nueva asonada contra el Ejército se presentó en el municipio de Curillo, Caquetá. Los uniformados fueron atacados por un grupo de personas encapuchadas cuando adelantaban una operación contra la minería ilegal.
- Las altas cortes y la Fiscalía hicieron un llamado conjunto para que se respeten las decisiones judiciales que se han tomado recientemente. Según los organismos judiciales, están basadas en la ley por lo que hicieron un llamado a la independencia.