Río, hijo de J Balvin, debuta al presentar la nueva canción de su padre junto a Ryan Castro

Los más fieles fanáticos de J Balvin y Ryan Castro han manifestado su gran emoción ante el anuncio que hizo oficial su nueva colaboración después de varios años de especulación sobre este junte.

Sin embargo, el adelanto de la canción permitió ver uno de los detalles más llamativos de la misma, pues Río, el pequeño hijo de “el niño de Medellín”, tuvo una participación inédita en la melodía.

Río aparece en la nueva canción de J Balvin

No cabe duda de que el pequeño ya posee la atención por parte de millones de internautas, quienes han resaltado la imaginación, alegría, inteligencia y autenticidad que lo ha llevado a tener toda una comunidad de fanáticos en las redes de sus padres.

Sus videos ya han logrado ser virales por lo que Valentina Ferrer, esposa de Balvin, no desaprovecha ninguna oportunidad para filmar las travesuras de su pequeño. Sin tener registro completo de su rostro, Río ya ha logrado enamorar con sus ocurrencias y su divertido trato no solo con sus padres, sino también con su tío Ryan Castro.

Su vínculo con el “cantante del ghetto” ha sido objeto de comentarios ya que, en varias ocasiones, el pequeño Río ha sido fiel crítico de algunas de las malas palabras que utiliza para hablar y que también se encuentran presentes en varias de sus canciones.

Ante el gran furor que ya ha causado esta relación y la gran cercanía entre Castro y Balvin, en las horas más recientes se dio a conocer un adelanto de la nueva colaboración entre los dos antioqueños por lo que en dicho video se escucha la participación de Río, quien se encarga de presentar a su padre, su tío y demás participantes del tema.

En el video se observa al menor vestido como el famoso personaje de Godzilla. Por su parte, los dos artistas portan un estilo elegante que va acompañado de dos boinas negras y lentes.

¿Cuándo se estrenará la canción de J Balvin y Ryan Castro?

La prometedora colaboración saldrá completa en todas las plataformas musicales el próximo 26 de febrero. Esta canción ya dejar ver algunos de los ritmos propios del dancehall y el reggaetón por lo que, junto a las revolucionarias pistas de DJ Snake, los fanáticos ya anticiparon que esta canción será una de las favoritas del año.