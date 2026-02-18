Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California

Rescatistas trabajan contrarreloj para localizar a nueve esquiadores desaparecidos luego de una avalancha registrada este martes en el norte de California, golpeado por una fuerte tormenta invernal, informaron las autoridades locales.

El alud se produjo a las 11H30 locales (19H30 GMT) en el pico Castle, dentro del Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a un grupo de 15 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, según el Departamento del Sheriff del condado de Nevada.

“Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate”, indicó un comunicado oficial. Inicialmente se había informado que el grupo estaba compuesto por 16 personas, pero la cifra fue corregida a 15, reduciendo el número de desaparecidos a nueve.

Operativo de rescate en condiciones extremas

Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas dificultaron el acceso al lugar, demorando varias horas el traslado de los sobrevivientes a un sitio seguro para su evaluación médica.

“La búsqueda continúa, dependiendo de las condiciones climáticas”, agregó el Sheriff, precisando que 46 socorristas participan en la operación.

Tormenta de invierno y riesgo de nuevos aludes

California enfrenta desde comienzos de semana una potente tormenta de invierno que ha provocado intensas precipitaciones, ráfagas de viento y fuertes nevadas.

El Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una advertencia desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles, alertando sobre la posibilidad de aludes de gran tamaño en zonas no controladas.

El pico Castle, de 2.777 metros de altura y cercano a la comunidad de Soda Springs, recibió al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones de esquí.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que algunas áreas de la Sierra Nevada podrían acumular hasta 2,4 metros de nieve antes de que la tormenta se disipe el miércoles.