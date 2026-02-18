CANAL RCN
Internacional

Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California

Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas dificultaron el acceso al lugar, demorando varias horas el traslado de los sobrevivientes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

febrero 18 de 2026
06:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Rescatistas trabajan contrarreloj para localizar a nueve esquiadores desaparecidos luego de una avalancha registrada este martes en el norte de California, golpeado por una fuerte tormenta invernal, informaron las autoridades locales.

Avalancha en Mallama, Nariño, dejó seis muertos y un desaparecido tras creciente de arroyo
RELACIONADO

Avalancha en Mallama, Nariño, dejó seis muertos y un desaparecido tras creciente de arroyo

El alud se produjo a las 11H30 locales (19H30 GMT) en el pico Castle, dentro del Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a un grupo de 15 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, según el Departamento del Sheriff del condado de Nevada.

“Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate”, indicó un comunicado oficial. Inicialmente se había informado que el grupo estaba compuesto por 16 personas, pero la cifra fue corregida a 15, reduciendo el número de desaparecidos a nueve.

Fuertes imágenes registran avalanchas y lluvias que no cesan en todo el país: así se ve el desastre
RELACIONADO

Fuertes imágenes registran avalanchas y lluvias que no cesan en todo el país: así se ve el desastre

Operativo de rescate en condiciones extremas

Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas dificultaron el acceso al lugar, demorando varias horas el traslado de los sobrevivientes a un sitio seguro para su evaluación médica.

“La búsqueda continúa, dependiendo de las condiciones climáticas”, agregó el Sheriff, precisando que 46 socorristas participan en la operación.

Gran furor: gobernador de California declaró el 8 de febrero como el día de Bad Bunny
RELACIONADO

Gran furor: gobernador de California declaró el 8 de febrero como el día de Bad Bunny

Tormenta de invierno y riesgo de nuevos aludes

California enfrenta desde comienzos de semana una potente tormenta de invierno que ha provocado intensas precipitaciones, ráfagas de viento y fuertes nevadas.

El Centro de Avalanchas de la Sierra había emitido una advertencia desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles, alertando sobre la posibilidad de aludes de gran tamaño en zonas no controladas.

El pico Castle, de 2.777 metros de altura y cercano a la comunidad de Soda Springs, recibió al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones de esquí.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que algunas áreas de la Sierra Nevada podrían acumular hasta 2,4 metros de nieve antes de que la tormenta se disipe el miércoles.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Llegó a Venezuela el primer vuelo desde Europa después de la caída de Nicolás Maduro

Artistas

Dolor en el periodismo: murió un reconocido y destacado periodista

Artistas

Se confirmó el asesinato de un cantante: recibió un disparo en la cabeza

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 17 de febrero de 2026

¡Las balotas se movieron y eligieron a los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 17 de febrero! Descubra aquí el resultado exacto.

Elecciones en Colombia

Registraduría presenta un chat de WhatsApp que responderá las dudas de los votantes en elecciones

De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, a través del chat podrá consultarse en tiempo real información de los votantes y los candidatos.

EPS

Después de 17 días de espera, bebé fue trasladada de urgencia a Cali: su vida dependía de una remisión

Independiente Medellín

¡Medellín le ganó al último minuto a Liverpool en Copa Libertadores!: vea los goles y resumen

La casa de los famosos

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a Alexa Torrex tras fuerte polémica con Juanda Caribe