Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 17 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 17 de 2026
08:36 a. m.
- En Charalá, Santander, fue despedido Kevin Acosta, el niño de 7 años que padecía hemofilia y murió tras dos meses sin recibir sus medicamentos.
- Angustioso llamado de la mamá de una pequeña de 2 semanas de nacida, quien debe ser trasladada de Buanaventura a Cali para recibir un tratamiento especializado.
- Familias de los dos policías y dos funcionarios secuestrados por el ELN en Arauca recibieron nuevas pruebas de superviviencia.