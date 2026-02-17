CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 17 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
08:36 a. m.
  • En Charalá, Santander, fue despedido Kevin Acosta, el niño de 7 años que padecía hemofilia y murió tras dos meses sin recibir sus medicamentos.
  • Angustioso llamado de la mamá de una pequeña de 2 semanas de nacida, quien debe ser trasladada de Buanaventura a Cali para recibir un tratamiento especializado.
  • Familias de los dos policías y dos funcionarios secuestrados por el ELN en Arauca recibieron nuevas pruebas de superviviencia.
Otras Noticias

Clan del Golfo

Gobierno Nacional y Clan del Golfo reanudan los diálogos de paz

El alto Comisionado de Paz confirmó que en una reunión entre las partes se decidió levantar la suspensión de la mesa de negociación.

Viral

Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral

Una escuela para therians abrió en Argentina y generó debate en las redes sociales: ¿Cómo se comportan?

Estados Unidos

Falleció a los 84 años Jesse Jackson, compañero de lucha de Martin Luther King en EE.UU.

Fútbol

Neymar recibió una fuerte patada en su regreso con Santos y encendió alarmas rumbo al Mundial 2026

Bogotá

Curso gratis para motociclistas novatos en Bogotá: así puede participar este 21 de febrero