Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 16 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 16 de 2026
08:58 p. m.
08:58 p. m.
- Comerciantes de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, denuncian que una banda criminal los tiene amenazados desde hace nueve meses. No solo los extorsionan, ahora los obligan a vender drogas en sus propios negocios.
- El ELN estaría usando a militares secuestrados como escudos humanos para evitar bombardeos. Además, sus frentes estarían huyendo de Venezuela hacia Colombia, así lo revela un informe de inteligencia conocido por Noticias RCN.
- Al despacho del procurador llegó un informe sobre el preocupante estado en el que habrían dejado el ICA, 182 modificaciones contractuales firmadas un día antes de la posesión presidencial.
- ¿Qué tan cerca está Colombia de una crisis energética? La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez conversó con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, y explicó qué debe hacer el país para evitarlo.