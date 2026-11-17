Una falla de software provocó problemas en los servicios digitales de varios bancos estadounidenses, generando reportes masivos de usuarios que experimentaron dificultades para acceder o realizar operaciones bancarias.

Aunque el incidente afectó a instituciones como JPMorgan Chase, Bank of America y Zelle, uno de los bancos involucrados descartó, por el momento, indicios de un ciberataque.

Las alertas comenzaron a multiplicarse desde el mediodía del lunes, según los registros de Downdetector.com, plataforma que monitorea interrupciones en servicios digitales a partir de los reportes de usuarios.

Así fue el caos por fallas en bancos de EE. UU.

Las quejas alcanzaron su punto más alto cerca de las 2:00 p. m., y posteriormente empezaron a disminuir.

Entre las entidades afectadas figuran algunos de los principales actores del sistema financiero estadounidense, lo que generó preocupación entre los clientes que utilizan sus plataformas para consultar saldos, gestionar cuentas y realizar transferencias de dinero.

JPMorgan atribuyó la falla a un problema de software

JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos por volumen de activos, confirmó que experimentó inconvenientes tecnológicos y señaló que la causa estaría relacionada con un fallo de software.

En un comunicado, la entidad indicó que algunas solicitudes de sus clientes estaban tardando más de lo habitual en procesarse, aunque aseguró que trabajaba para restablecer la normalidad de sus servicios antes de finalizar la jornada.

El banco también aclaró que no había señales que apuntaran a un ataque informático, pese a la creciente preocupación por las amenazas digitales y el avance de herramientas de inteligencia artificial que podrían facilitar nuevas formas de intrusión y robo de información.

Asimismo, JPMorgan Chase explicó que las interrupciones en otras entidades financieras podrían estar relacionadas con conexiones o transacciones entre sus sistemas y los del banco, lo que habría extendido las afectaciones a otros servicios.

¿Los clientes podían acceder a su dinero?

En medio de las fallas, JPMorgan aseguró que los consumidores seguían teniendo acceso a sus cuentas y fondos, por lo que el inconveniente estaría relacionado con demoras en el procesamiento de determinadas operaciones y no con la pérdida o bloqueo generalizado del dinero.

Los reportes comenzaron a disminuir después del pico registrado durante la tarde, aunque el banco esperaba completar la solución de los inconvenientes a lo largo del día.