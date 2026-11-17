Jhonny Rivera hará historia una vez más al llegar a El Corazón de Bogotá Arena, antes llamado Movistar Arena, con su nuevo show “Campesino a Mucho Honor” que se realizará el próximo 22 de mayo de 2027.

El artista sorprendió a sus fanáticos durante su más reciente presentación en el concierto de Luis Alfonso en el MedPlus, lugar desde el cual anunció a sus fanáticos que volverá a conquistar uno de los escenarios más masivos e importantes de la capital colombiana.

Jhonny Rivera realizará su tercer concierto en El Corazón de Bogotá Arena

Bogotá ya se está preparando para recibir a uno de los artistas regionales más queridos y aclamados por el público nacional. Jhonny Rivera ha prometido ofrecer una noche llena de música, sentimiento y orgullo por las raíces campesinas.

El artista pereirano ha logrado construir una de las carreras más exitosas y duraderas dentro del gremio, pues su fanaticada ha aclamado su música desde el lanzamiento de sus primeras canciones como ‘Soy soltero’, ‘El intenso’, ‘Solito’ hasta sus últimos éxitos como ‘Perdóname’ junto a Nanpa Básico.

Rivera no solo es uno de los referentes más importantes de la música regional en el país, pues el hombre ha construído una amplia conexión con su fanaticada al resaltar por su humildad, personalidad, autenticidad y humanidad.

Ahora, 'Campesino a mucho honor' será una oportunidad para reencontrarse con su público y celebrar, a través de la música, esas raíces, historias y sentimientos que hacen parte de su identidad artística.

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Boletería para asistir al concierto de Jhonny Rivera en Bogotá

La venta general de boletos ya se encuentra disponible y los precios inician desde los $95.000 hasta los $650.000, más el servicio. Las entradas podrán ser adquiridas por medio de la página oficial de TuBoleta.com y la edad mínima para asistir será de 18 años en adelante.

“Pueden creer que ya estamos llegando a cuatro mil boletas en menos de una hora. Esto es demasiado emocionante. Yo les digo una cosa, con mi mamá pegamos una llorada viendo el video otra vez porque ahí sale mi papá, porque familiarmente es un video que tiene mucha emotividad, pero quiero agradecerle a Breakfast, a mi sobrino Manuel, a Jenny y todo mi equipo de trabajo”, aseguró el artista en sus redes sociales.