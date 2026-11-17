La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que aplicó medidas cautelares de aprehensión sobre 463 drones detectados en operativos realizados en Buenaventura y Cartagena, en el marco de las acciones de control aduanero intensificadas durante la temporada de fin de año. La mercancía fue avaluada provisionalmente en cerca de 357 millones de pesos.

Drones ocultos en un contenedor de juguetes

De acuerdo con la entidad, en el Puerto de Buenaventura fueron aprehendidos 360 drones que estaban ocultos en un contenedor de juguetes y que pretendían ingresar al territorio nacional para su posterior distribución. La mercancía fue valorada provisionalmente en unos 80 millones de pesos.

La DIAN señaló que esta actuación hace parte de las labores permanentes de fiscalización y control aduanero que adelanta en diferentes regiones del país para combatir el contrabando y verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Hallan más de 100 drones bajo medida cautelar en Cartagena

En Cartagena, específicamente en la Zona Franca La Candelaria, la autoridad aduanera aplicó inicialmente una retención temporal sobre 100 drones y sus componentes, con un valor cercano a los 268 millones de pesos.

Tras las verificaciones realizadas, se determinó que la sociedad involucrada no contaba con capacidad económica para respaldar la operación, por lo que la mercancía quedó incursa en medida cautelar de aprehensión.

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Adicionalmente, fueron aprehendidos otros tres drones valorados en aproximadamente nueve millones de pesos, para un total de 103 unidades y mercancía avaluada en cerca de 277 millones de pesos en Cartagena.

Según la DIAN, estos operativos también buscan ejercer control fiscal sobre mercancías que podrían ser utilizadas con fines bélicos o delictivos y evitar que lleguen a manos de organizaciones ilegales.