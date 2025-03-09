Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 2 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 03 de 2025
07:02 a. m.
07:02 a. m.
- En tierra colombiana están los seis vagones del metro de Bogotá. Pasaron 83 años para que la capital del país dejara atrás promesas, proyectos y estudios, y viéramos una estructura terminada y que será puesta a rodar en poco tiempo en la capital.
- El grupo de WhatsApp que usaron los vinculados en el magnicidio de Miguel Uribe para planear su asesinato. Los chats fueron revelados por la Fiscalía en medio de la audiencia de imputación del séptimo capturado. Alias HB no aceptó cargos.
- Se acerca el día de cumplir el sueño de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026. Hoy el técnico Néstor Lorenzo completó el grupo de 26 convocados con la llegada a Barranquilla del jugador Daniel Muñoz.