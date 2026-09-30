Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026

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septiembre 30 de 2026
12:38 a. m.
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  • La crisis del sistema de salud golpea uno de los hospitales que más usuarios atiende en Bogotá, a partir del miércoles 30 de septiembre, el Hospital universitario de San José suspenderá algunos servicios a pacientes de la Nueva EPS y del Fomag.
  • Un presunto caso de abuso sexual quedó al descubierto en Cali luego de que un delincuente encontrara en un celular, que minutos antes se había robado, videos íntimos de una menor de nueve años.
  • En Montería denuncian que un bebé de cuatro meses falleció mientras esperaba una orden de traslado por parte de su EPS. El caso había sido denunciado hasta por el gobernador de Antioquia.
  • Este martes se registraron ataques con dron en Cauca y Chocó y la captura de siete guerrilleros del ELN en Cesar.
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