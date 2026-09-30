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Ministerio de Minas levanta racionamiento preventivo de gas tras superar contingencia en Cartagena

Durante el periodo de contingencia, las autoridades aseguraron que el suministro destinado a los usuarios considerados esenciales no se viera afectado.

Sin gas en el Meta
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
06:25 a. m.
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El Gobierno Nacional anunció el fin del racionamiento programado de gas natural que se implementó de manera preventiva debido a una contingencia registrada en la infraestructura de regasificación de SPEC LNG, ubicada en Cartagena.

Anuncian fin del racionamiento de gas

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la medida terminó a las 11:59 p. m. del martes 29 de septiembre, luego de que concluyeran los trabajos correctivos adelantados en la instalación.

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Con la culminación de las labores, se recuperó la capacidad total de regasificación de gas natural licuado (GNL), que asciende a 475 millones de pies cúbicos diarios (MPCD).

Esta recuperación permite normalizar las condiciones para atender la demanda contratada mediante gas importado.

Durante el periodo de contingencia, las autoridades aseguraron que el suministro destinado a los usuarios considerados esenciales no se viera afectado. Según el Ministerio, se logró cubrir el 100 % de esta demanda, que incluye a hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios prioritarios.

El seguimiento de las condiciones del sistema estuvo a cargo del Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural (CNO Gas) y los diferentes agentes del sector, quienes coordinaron las acciones necesarias para mantener el abastecimiento durante la emergencia.

Para administrar temporalmente la disponibilidad del combustible se aplicaron las disposiciones establecidas.

Estas medidas permitieron identificar prioridades entre los usuarios y limitar el impacto de la contingencia sobre los demás consumidores del sistema.

Tras superar la contingencia, el Ministerio de Minas y Energía señaló que el Gobierno continuará impulsando medidas dirigidas a fortalecer la exploración y producción de hidrocarburos en el país.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran proyectos de recobro mejorado de hidrocarburos, la evaluación de yacimientos no convencionales, el desarrollo de proyectos costa afuera y la asignación de nuevos contratos de exploración y producción en áreas con potencial.

Ministerio de Minas seguirá monitoreo

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La cartera de Minas sostuvo que las recientes contingencias evidencian la importancia de avanzar en estas iniciativas para fortalecer la seguridad energética y garantizar el abastecimiento de gas natural.

El Ministerio aseguró, además, que continuará monitoreando las condiciones de suministro y coordinando acciones con los agentes del sector para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio en todo el territorio nacional.

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