Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

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noviembre 04 de 2026
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  • Ana María Ramírez es la joven colombiana que figura entre las víctimas del accidente de un avión privado en Florida, Estados Unidos, en el que fallecieron nueve personas.
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  • Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos serán clave para el futuro político del presidente Donald Trump y su influencia en el Congreso.
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