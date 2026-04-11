Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 04 de 2026
06:22 a. m.
06:22 a. m.
- Ana María Ramírez es la joven colombiana que figura entre las víctimas del accidente de un avión privado en Florida, Estados Unidos, en el que fallecieron nueve personas.
- Eva Ferrer cumplió una nueva cita con la justicia y habló de los gastos de Verónica Alcocer, los cuales calificó de "desbocados" y aseguró que los habríe hecho con dineros del Estado.
- Las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos serán clave para el futuro político del presidente Donald Trump y su influencia en el Congreso.