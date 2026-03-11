Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

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El dólar en Colombia se pegó una subida este martes 3 de noviembre de 2026. Conozca en cuánto cerró la divisa y cómo se comportó durante la jornada.