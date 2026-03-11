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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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noviembre 03 de 2026
03:16 p. m.
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  • Dos personas heridas y daños en decenas de viviendas dejó el fuerte sismo de magnitud 5.6 que se registró en Chaparral, Tolima, y que despertó está madrugada a los colombianos en varios departamentos.
  • Conocimos la audiencia de prórroga de la orden de captura contra Zulma Guzmán, investigada por la muerte de dos niñas con frambuesas envenenadas con talio. Según la Fiscalía, hay seis víctimas de Guzmán, quién habría planeado más envenenamientos con la sustancia.
  • En Bogotá se registró una historia de solidaridad y vida. Una mujer en condición de calle tuvo a su bebé en un taxi con ayuda de dos patrulleros de la Policía. La asistencia de toda la comunidad permitió el milagro.
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