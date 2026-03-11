Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

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noviembre 03 de 2026
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  • Conocimos la audiencia de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer ante la Fiscalía. La exasesora presidencial dijo que la exprimera dama hacía millonarias compras con plata del Estado.
  • Por amenazas renunció el abogado de Deicy Jiménez, la mujer que denunció una presunta red de explotación sexual en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
  • El gobierno radicó un mensaje de urgencia en el Congreso para debatir la ley de rescate económico. El FMI dice que es necesaria para hacer frente a la crisis fiiscal.
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