Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 03 de 2026
08:42 p. m.
08:42 p. m.
- Conocimos la audiencia de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer ante la Fiscalía. La exasesora presidencial dijo que la exprimera dama hacía millonarias compras con plata del Estado.
- Por amenazas renunció el abogado de Deicy Jiménez, la mujer que denunció una presunta red de explotación sexual en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
- El gobierno radicó un mensaje de urgencia en el Congreso para debatir la ley de rescate económico. El FMI dice que es necesaria para hacer frente a la crisis fiiscal.