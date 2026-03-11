Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 3 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 03 de 2026
11:51 a. m.
11:51 a. m.
- Tembló en Colombia. El país amaneció con un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima.
- Más de 160 soldados llegarán a Planadas, en Tolima, para rastrear a los responsables del atentado que cobró la vida de cuatro ciudadanos y dejó a 19 heridos.
- Paula Coca, de 23 años, fue atacada brutalmente en su lugar de trabajo mientras cumplía con su turno en Pinchote, Santander.Después de un año de proceso judicial, el presunto asesino de una bebé de mes y medio podría quedar en libertad por vencimiento de términos.
- Estados unidos va a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y parte del Senado. Las elecciones ponen a prueba la gestión de Donald Trump.