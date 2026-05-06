CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 5 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
12:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Desgarradores y angustiosos llamados que hacen las familias de los dos policías y dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN hace casi un año. Volvieron a pedirle al Gobierno Nacional que no los deje solos.
  • Otra institución médica anunció el cierre de varios servicios, la Clínica Medical dijo que sin plata no se puede. La deuda según la entidad es por 300.000 millones de pesos. A las deudas se suma el drama de los pacientes.
  • Tres pasajeros infectados por hantavirus son evacuados de un crucero. Fueron trasladados en una lancha médica hasta Cabo Verde para ser trasladados en aviones ambulancia.
  • En Bucaramanga un bebé de una comunidad indígena murió buscando atención médica, denunciaron que el menor fue sometido al ‘paseo de la muerte’.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 7 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 6 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 6 de mayo de 2026

Otras Noticias

Gobierno Nacional

Gobierno cambia las reglas de juego para endeudarse ¿Cuáles son los riesgos?

De acuerdo con el analista financiero Germán Machado, la deuda necesariamente va a traducirse en mayores impuestos, que podrían afectar el bolsillo de los colombianos.

Bogotá

Cierres viales en Bogotá: Plan de movilidad por obras del nuevo intercambiador en esta zona

Las restricciones afectarán la movilidad entre el 9 y el 14 de mayo. Esto es lo que debe saber.

Artistas

Famosa cantante fue hallada sin vida: estaba desaparecida hace dos semanas

Selección Colombia

El partido de la Selección Colombia vs. Portugal se transmitirá en el Vive Claro: estarán Blessd, Pipe Bueno y Aria Vega

EPS

¿Se puede o no salvar el sistema de salud tras el choque entre Gobierno y Consejo de Estado?