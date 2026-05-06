Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 5 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 06 de 2026
12:32 a. m.
12:32 a. m.
- Desgarradores y angustiosos llamados que hacen las familias de los dos policías y dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN hace casi un año. Volvieron a pedirle al Gobierno Nacional que no los deje solos.
- Otra institución médica anunció el cierre de varios servicios, la Clínica Medical dijo que sin plata no se puede. La deuda según la entidad es por 300.000 millones de pesos. A las deudas se suma el drama de los pacientes.
- Tres pasajeros infectados por hantavirus son evacuados de un crucero. Fueron trasladados en una lancha médica hasta Cabo Verde para ser trasladados en aviones ambulancia.
- En Bucaramanga un bebé de una comunidad indígena murió buscando atención médica, denunciaron que el menor fue sometido al ‘paseo de la muerte’.