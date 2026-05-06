Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 6 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 06 de 2026
04:39 p. m.
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Equipo técnico de Vantara llegará al país para analizar la translocación de ejemplares, mientras el Gobierno mantiene la eutanasia dentro del plan de control.
Luis Díaz y Bayern Múnich quedaron eliminados de la Champions tras caer en la serie ante PSG, que avanzó a la final con un global de 6-5.