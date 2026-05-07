Gobierno cambia las reglas de juego para endeudarse ¿Cuáles son los riesgos?

La deuda pública en Colombia ha alcanzado niveles críticos, registrando un incremento de 426 billones de pesos desde el inicio de la actual administración. Según datos obtenidos al corte del primer cuatrimestre de 2026, el compromiso financiero del país pasó de 789 billones en 2022 a 1.215 billones de pesos en 2026; una cifra que, en términos prácticos, equivale a que “el Gobierno se ha tenido que endeudar a manos llenas”, asumiendo compromisos por cerca de 320.000 millones de pesos diarios.

Ante este panorama de caja apretada, el Ministerio de Hacienda decidió cambiar las reglas de juego en la emisión de títulos de tesorería (TES). Con este ajuste de criterio, el Gobierno ahora podrá captar de los inversionistas más dinero del solicitado inicialmente, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Anteriormente, si el Gobierno pedía 100 pesos, solo tomaba esa cantidad; ahora, podrá aceptar excedentes del mercado para intentar reducir la frecuencia de las subastas.

La deuda del Gobierno funciona como las deudas de un hogar

El analista financiero y docente Germán Machado explicó en diálogo con Noticias RCN que el país atraviesa una situación fiscal alarmante: “La diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno ha ido creciendo cada vez más y tenemos, en este momento, uno de los déficits más altos de la historia, solamente comparable con la crisis del 98 o la crisis de la pandemia”.

Lo paradójico, según dijo, es que se trata de “algo extraordinario porque tenemos números de crisis, sin que exista una crisis”.

Mayor deuda = mayores impuestos

Machado explica este fenómeno comparando las finanzas públicas con el presupuesto de un hogar, donde se pide prestado cuando los ingresos no cubren los gastos. En el caso actual, “la caja del Gobierno está alcanzando para cinco de los siete días de la semana”, debido a que el gasto está desbordado y el recaudo de impuestos no cumple las metas.

El riesgo, según Machado, es que la deuda se traduce en impuestos futuros, que podrían tocar el bolsillo de los colombianos. Un panorama preocupante, debido a que el país, actualmente, gasta una cuarta parte de sus ingresos tributarios pagando los intereses de la deuda.