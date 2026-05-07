Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / jueves 7 de mayo de 2026

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mayo 07 de 2026
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  • Entre el temor y la incertidumbre están cientos de pacientes que no saben qué pasará con sus tratamientos, tras la suspensión de varios servicios por parte varias entidades de salud en Bogotá.
  • La violencia no da tregua en el país. En Cauca, varios niños tuvieron que esconderse debajo de sus pupitres en medio de ataques de las disidencias de las Farc contra el Ejército.
  • José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, habló con Noticias RCN sobre su particular forma de bailar.
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