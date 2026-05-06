Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 6 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 06 de 2026
08:25 p. m.
08:25 p. m.
- De nada sirvieron las súplicas de la familia Meléndez para pedir que la Nueva EPS aprobara el traslado de Michael, un joven que llevaba 10 días en UCI y murió sin recibir la autorización.
- Ya no habrá traslado de afiliados a la Nueva EPS. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno que buscaba que tres millones de usuarios llegaran a esa entidad.
- En Morales y Suárez, Cauca, las disidencias atacaron el batallón y la estación de Policía. Los niños quedaron atrapados en los salones de clase.
- La Corte Constitucional tumbó uno de los decretos de la primera emergencia económica del gobierno Petro que cobraba un impuesto a las ganancias de las empresas de energía.