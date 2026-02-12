CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 12 de 2026
07:52 a. m.
  • En Cocotá, Córdoba, hay viviendas que casi fueorn cubiertas por el agua. Al menos 600 damnificados están a la espera de ayudas.
  • En El Carmen, Norte de Santander, hay toque de queda nocturno debido a los hostigamientos de las disidencias de las Farc. Además fueron suspendidas las clases presenciales hasta el próximo lunes.
  • Las autoridades identificaron a la responsable de la masacre perpetrada en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Se trata de una joven trans de 18 años.
