Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 11 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
febrero 12 de 2026
- En Cocotá, Córdoba, hay viviendas que casi fueorn cubiertas por el agua. Al menos 600 damnificados están a la espera de ayudas.
- En El Carmen, Norte de Santander, hay toque de queda nocturno debido a los hostigamientos de las disidencias de las Farc. Además fueron suspendidas las clases presenciales hasta el próximo lunes.
- Las autoridades identificaron a la responsable de la masacre perpetrada en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Se trata de una joven trans de 18 años.