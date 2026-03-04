Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 4 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 04 de 2026
10:20 a. m.
- Más de 1.000 víctimas dejan cinco días de conflicto en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos en contra de Irán y la muerte del ayatolá Alí Jamenei.
- Indignación en Medellín por el caso de una perrita que murió tras ser lanzada por el balcón de un séptimo piso. Los responsables fueron capturados.
- Sigue el hurto de vehículos en Bogotá. Las autoridades señalan que, en promedio, seis carros son robados al día.